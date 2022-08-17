وزير الإعلام استقبل سفيرة السويد وناقشا التعاون الاعلامي وشؤونا تهم البلدين

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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور التي قالت بعد اللقاء: "لقد كان اللقاء مع وزير الاعلام مثمرا، وبحثنا في الاوضاع في لبنان وتحديدا قطاع الاعلام، الى جانب سبل التعاون بين بلدينا".