Advertisement

لبنان

وزير الإعلام استقبل سفيرة السويد وناقشا التعاون الاعلامي وشؤونا تهم البلدين

Lebanon 24
17-08-2022 | 06:26
A-
A+
Doc-P-981615-637963396216571261.png
Doc-P-981615-637963396216571261.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور التي قالت بعد اللقاء: "لقد كان اللقاء مع وزير الاعلام مثمرا، وبحثنا في الاوضاع في لبنان وتحديدا قطاع الاعلام، الى جانب سبل التعاون بين بلدينا".
Advertisement

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-17
13:08 | 2022-08-17
12:44 | 2022-08-17
11:46 | 2022-08-17
11:46 | 2022-08-17
11:41 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website