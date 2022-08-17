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لبنان

لجنة الموازنة تبت غدا المواد المرتبطة بسعر الصرف

Lebanon 24
17-08-2022 | 07:03
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انهت لجنة المال والموازنة اليوم دراسة مواد الموازنة وستعقد جلسة غدا مخصصة للارقام النهائية التي سيتم اعتمادها للنفقات والايرادات والبت ببعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف.
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