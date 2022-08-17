لجنة الموازنة تبت غدا المواد المرتبطة بسعر الصرف

انهت لجنة المال والموازنة اليوم دراسة مواد الموازنة وستعقد جلسة غدا مخصصة للارقام النهائية التي سيتم اعتمادها للنفقات والايرادات والبت ببعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف.

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