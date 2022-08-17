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لبنان

المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين في السلكين العسكري والمدني... هذا ما اعلنته وزارة المالية

Lebanon 24
17-08-2022 | 07:23
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صدرعن المكتب الاعلامي لوزارة المالية:
 
أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين في السلكين العسكري والمدني، عن شهر تموز وهي الدفعة الأولى من المرسوم رقم 9718 الصادر بتاريخ 22 تموز 2022، وقد بات بإمكان المستفيدين منها استلامها كلٌّ من مصرفه.
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وكانت الوزارة حوّلت يوم أمس رواتب السلك القضائي وأوضحت أن الحديث عن حسومات طالتها هي ليست سوى ضريبة دخل عن تقديمات إضافية وهي ضريبة متوجبة وليست استثنائية مبرمجة أصلاً بحسب قيمة تلك التقديمات والروتب.
 
الى ذلك أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى مديريتي الصرفيات والخزينة لصرف بدلات أتعاب الموظفين لقاء مشاركتهم في العملية الانتخابية النيابية للعام 2022 لأولئك الذين سبق وحوّلت جداول قيودهم الى مديرية الصرفيات، على أن يُطلب من وزارة الداخلية والبلديات تحويل جداول الموظفين المتبقين لديها، لصرفها فور تسلمها.
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