29
o
بيروت
30
o
طرابلس
31
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
30
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين في السلكين العسكري والمدني... هذا ما اعلنته وزارة المالية
Lebanon 24
17-08-2022
|
07:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدرعن المكتب الاعلامي لوزارة المالية:
أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين في السلكين العسكري والمدني، عن شهر تموز وهي الدفعة الأولى من المرسوم رقم 9718 الصادر بتاريخ 22 تموز 2022، وقد بات بإمكان المستفيدين منها استلامها كلٌّ من مصرفه.
Advertisement
وكانت الوزارة حوّلت يوم أمس رواتب السلك القضائي وأوضحت أن الحديث عن حسومات طالتها هي ليست سوى ضريبة دخل عن تقديمات إضافية وهي ضريبة متوجبة وليست استثنائية مبرمجة أصلاً بحسب قيمة تلك التقديمات والروتب.
الى ذلك أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى مديريتي الصرفيات والخزينة لصرف بدلات أتعاب الموظفين لقاء مشاركتهم في العملية الانتخابية النيابية للعام 2022 لأولئك الذين سبق وحوّلت جداول قيودهم الى مديرية الصرفيات، على أن يُطلب من وزارة الداخلية والبلديات تحويل جداول الموظفين المتبقين لديها، لصرفها فور تسلمها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة واحدة تمنحكم 3 مليون ليرة بـ24 ساعة.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة واحدة تمنحكم 3 مليون ليرة بـ24 ساعة.. ما هي؟
15:21 | 2022-08-16
16/08/2022 03:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخل إلى لبنان قريباً.. سفارة بارزة تكشف مصدرها!
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخل إلى لبنان قريباً.. سفارة بارزة تكشف مصدرها!
14:23 | 2022-08-16
16/08/2022 02:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل "يقوطب" على لقاء "القصر" ويفخّخ إمكانات التوصل إلى تسوية حكومية
Lebanon 24
باسيل "يقوطب" على لقاء "القصر" ويفخّخ إمكانات التوصل إلى تسوية حكومية
02:00 | 2022-08-17
17/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-17
17/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-16
16/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-08-17
"التيار" يفتح الاشتباك مع ميقاتي مجددا: لا نريد التشكيل
13:08 | 2022-08-17
القضاة المضربون: أمسى التوقف النهائي عن العمل خياراً لا بد منه
12:44 | 2022-08-17
بهدف التجربة... مجهولون يطلقون النار في خراج بلدة عكّار العتيقة ورئيس البلدية يناشد المعنيين للتدخل
11:46 | 2022-08-17
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
11:46 | 2022-08-17
بعدما أحرقها زوجها ... وادي خالد تشيع الشابة هناء (فيديو)
11:41 | 2022-08-17
بجرم تجارة المخدرات... توقيف شخص في كفردان
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
17/08/2022 20:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
17/08/2022 20:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
17/08/2022 20:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact