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لبنان

توقيف مطلوب خطير في حيّ السلّم... بماذا اعترف؟ (صورة)

Lebanon 24
17-08-2022 | 07:30
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية للحدّ من عمليّات السّرقة من مختلف المناطق اللبنانيّة وملاحقة المتورّطين وتوقيفهم، ونتيجة لعمليّات الرّصد والتعقّب التي استمرّت لأسابيع، توصّلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هويّة ومكان تواجد أحد المطلوبين الخَطِرين، ويدعى:
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ف. ي. (مواليد عام 1982، لبناني)
وهو مطلوب للقضاء بموجب /11/ ملاحقة قضائيّة بجرم سرقة سيّارات، ومن أصحاب السّوابق بالجرم، كما تبيّن أنّه مسلّح بشكل دائم ويتنقّل بصورة حذرة.

بناء عليه، وبتاريخ 27/7/2022، داهمت قوّة من مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة مكان تواجده في محلّة حيّ السلّم، وتمكّنت من توقيفه، وحالت دون استخدامه لمسدّسه وبندقيّته.

باستماعه، اعترف بإقدامه على سرقة /20/ سيارة حديثة الصّنع من محافظتي بيروت وجبل لبنان، ونقلها إلى البقاع بغية تصريفها الى سوريا لقاء مبالغ مالية.

التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل جار لتوقيف باقي المتورّطين.
 
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