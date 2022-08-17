طوني فرنجية نعى مكاري: خسرنا رجل حوار وانفتاح

نعى النائب طوني فرنجيه، نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري كاتباً عبر تويتر:

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"أبو نبيل، خسرناك أباً و صديقاً وخسرنا بغيابك رجلاً متمسكاً بالحوار والانفتاح.وكما عرفناك منذ الصغر لم نَرَكَ يوماً الا والابتسامة على وجهك.كنت متفائلاً حتى في مرضك وألمك.سنفتقدك!عزاؤنا لعائلتك الصغيرة والكبيرة".