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لبنان

زحمة وتوقف العمل في النافعة لهذا السبب!

Lebanon 24
17-08-2022 | 07:43
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 تشهد مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة زحمة مواطنين جراء عطل إلكترونيّ ادى الى توقف انجاز المعاملات.

 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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