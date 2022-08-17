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لبنان

بعد لقاء عون وميقاتي... هذا ما حذّرت منه مصادر السراي الحكومي

Lebanon 24
17-08-2022 | 07:37
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تعليقاً على اللقاء الذي جمع صباح اليوم، رئيس الجمهوريّة ميشال عون برئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، قالت مصادر السراي الحكومي للـ"ال بي سي" إنّ "هناك إيجابيّة، والرئيس ميقاتي كان حريصاً على الردّ على المشككين بأنّه لا يُريد تشكيل حكومة بالقول إنّه قدّم تشكيلته في 29 حزيران، والبحث مستمر بها".
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واستغربت مصادر السراي التسريبات المعروفة الأهداف، والتي تُوحي بأنّ ميقاتي زار رئيس الجمهوريّة بعد التلويح بعدم تسليم السلطة لحكومة تصريف أعمال غير مكتملة الصلاحيات، وأكّدت المصادر أنّ هذا الكلام غير صحيح لأنّ خلال الإتّصال الهاتفي الذي أجراه ميقاتي مع رئيس الجمهوريّة للمعايدة بعيد السيّدة العذراء، دعاه عون إلى بعبدا للتشاور.
 
وحذّرت مصادر السراي مُجدّداً من دخول أطراف لا علاقة لها بعمليّة التأليف مباشرة على خطّ العرقلة، كما حصل في السابق.
 
 
 
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