لجنة الاقتصاد بحثت في خطة التعافي

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور أعضاء اللجنة، وتناول البحث موضوع الخطة الحكومية للتعافي.



وجرى التوافق على سلسلة إجتماعات ستعقدها اللجنة مع القطاعات الانتاجية والهيئات الإقتصادية والعمل على توحيد الرؤية حول الخطة الإقتصادية من حيث تحفيز الاقتصاد على النمو وجعلها اكثر قابلية للتطبيق.

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