29
o
بيروت
30
o
طرابلس
31
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
30
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزيرا الاشغال والزراعة تابعا عملية انسياب المنتجات الزراعية.. لن نسمح بكساد الموسم
Lebanon 24
17-08-2022
|
08:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع وزيرا الاشغال العامة والنقل والزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه والدكتور عباس الحاج حسن اليوم، في اجتماع عقد في وزارة الاشغال، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، عملية انسياب تصدير المنتجات الزراعية مع نقابات الشاحنات المبردة والمصدرين والمستوردين والمزارعين.
Advertisement
الحاج حسن
بعد الإجتماع، أكد الحاج حسن "أن لقاءنا اليوم كان مثمرا جدا وضم كل المعنيين من مصدرين ومستوردين ومزارعين اضافة الى نقابة الشاحنات المبردة، لبحث عملية انسياب البضائع باتجاه الأخوة العرب عبر الشقيقة سوريا"، مشيرا الى انه "تم التوافق على كل الآليات الداخلية اللبنانية التي من شأنها تسهيل انسياب الموسم الزراعي، وبالتالي نحن نطمئن الأخوة المزارعين والمصدرين الى ان الأمور ستسير وفق ما اتفق عليه اليوم، وستظهر نتائج اجتماعنا اليوم خلال اسبوع"، لافتا الى "ان النقاش مستمر مع الدول التي يتم التصدير اليها منذ فترة، كما اننا سنعقد لقاءات فرضية مع كل من وزراء الزراعة الاردني والعراقي والسوري بغية تسهيل انسياب منتجاتنا الزراعية، فنحن لدينا منتج كبير من التفاح والعنب والبطاطا نريد تصديرها ولن نسمح بأن يكون أي منتج لبناني في حالة كساد".
حميه
بدوره، الوزير حميه، أكد "أن اجتماعنا اليوم هو لإيجاد قواسم مشتركة وبخاصة ان الموسم الزراعي وخلال الثلاث أشهر المقبلة أشهر، هي فترة زمنية مهمة بالنسبة الى المزارع"، مشيرا الى "ان الهاجس الأساسي عند الحكومة هو المزارع ونحن لدينا مواسم انتاج عديدة بحاجة الى تصدير، وبما ان قاطرة المنتجات الزراعية هي النقل وبالتالي اجتماعنا اليوم مع ممثلي نقابات المستوردين والمصدرين للخضار والفواكه ونقابة مالكي الشاحنات المبردة والمزارعين والتي هي المعنية بنقل البضائع من لبنان عبر سوريا والى العالم العربي".
أضاف حميه:" توصلنا اليوم الى قواسم مشتركة تشدد على ان منتجاتنا الزراعية لن تدخل في مرحلة كساد ونستطيع تصديرها الى الخارج، والهدف الأساسي من ذلك زيادة ايرادات الموسم الزراعي وبنفس الوقت فإن مالكي الشاحنات المبردة تقوم بعملها"، مشيرا الى "ان النقاش مع الجانبين السوري والعراقي مستمر ويسير بشكل ايجابي، ان بالنسبة لموضوع الترانزيت عبر سوريا او بالنسبة لمرور البضائع عبر العراق".
وأكد "أن اجتماعات ستعقد الشهر المقبل بين وزراء الزراعة الذين هم العنصر الأساسي في عملية الزراعة في الدول الأربع: لبنان، سوريا، الاردن والعراق، اضافة الى ان التواصل سيبقى قائما ودائما مع كل من وزراء النقل في الدول الأربع، ونحن كوزارة أشغال وما نمثل لقطاع النقل في لبنان لن نسمح بكساد الموسم الزراعي حتى لو أردنا ان نكون حراسا على المعابر الحدودية لتسهيل عمل الشاحنات لمصلحة المزارع اللبناني".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة واحدة تمنحكم 3 مليون ليرة بـ24 ساعة.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة واحدة تمنحكم 3 مليون ليرة بـ24 ساعة.. ما هي؟
15:21 | 2022-08-16
16/08/2022 03:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخل إلى لبنان قريباً.. سفارة بارزة تكشف مصدرها!
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخل إلى لبنان قريباً.. سفارة بارزة تكشف مصدرها!
14:23 | 2022-08-16
16/08/2022 02:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل "يقوطب" على لقاء "القصر" ويفخّخ إمكانات التوصل إلى تسوية حكومية
Lebanon 24
باسيل "يقوطب" على لقاء "القصر" ويفخّخ إمكانات التوصل إلى تسوية حكومية
02:00 | 2022-08-17
17/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-17
17/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-16
16/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-08-17
"التيار" يفتح الاشتباك مع ميقاتي مجددا: لا نريد التشكيل
13:08 | 2022-08-17
القضاة المضربون: أمسى التوقف النهائي عن العمل خياراً لا بد منه
12:44 | 2022-08-17
بهدف التجربة... مجهولون يطلقون النار في خراج بلدة عكّار العتيقة ورئيس البلدية يناشد المعنيين للتدخل
11:46 | 2022-08-17
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
11:46 | 2022-08-17
بعدما أحرقها زوجها ... وادي خالد تشيع الشابة هناء (فيديو)
11:41 | 2022-08-17
بجرم تجارة المخدرات... توقيف شخص في كفردان
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
17/08/2022 20:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
17/08/2022 20:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
17/08/2022 20:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact