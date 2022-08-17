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لبنان

القرم عقد اجتماعين مع ممثلي كلّ من شركتي "تاتش" و"ألفا"

Lebanon 24
17-08-2022 | 07:58
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صدر عن مكتب وزير الاتصالات جوني القرم، التالي:
عقد وزير الاتصالات المهندس جوني القرم اجتماعين مع ممثلي كلّ من شركتي "تاتش" و"ألفا" المشغلتين للخليوي. وقد جرت مناقشة مستفيضة لقطاع الإتصالات ووضع الشبكة بعد تعديل التعرفة وذلك تمهيداً لوضع ورقة عمل للمرحلة المقبلة لهذا القطاع الذي يعدّ الاهمّ على المستويين الإقتصادي والخدماتي. 
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وجرى التركيز بشكل كبير على مشاكل الشبكة والارسال ومحاولة ايجاد حلول بديلة لمشكلة التيار الكهربائي الذي يغذي محطات الارسال كما تم مناقشة مشكلة النقص في بعض التجهيزات من اجل محاولة ايجاد حلول لها.

واقترح الوزير القرم عقد اجتماع اسبوعي لمعالجة المشاكل ووضع لائحة بالمحطات الخارجة عن الخدمة في كل من "تاتش" و"ألفا" من اجل القيام بما هو ضروري من اجل اعادة تشغيلها وتحسين جودة الارسال كما ووضع خطة ومنهجية للاشهر الثلاثة المقبلة. 

وبحث الوزير القرم في مواضيع سياسات الباقات الجديدة وخدمات الداتا وعدد المشتركين لدى كلتي الشركتين بعد تعديل التعرفة، بحيث لوحظ زيادة الحصة السوقية في "تاتش" وعدم تأثر المعدل الوسطي لاستخدام الداتا للمشترك الواحد في "ألفا" بشكل كبير مقارنة بالنسبة التي تعدّلت فيها الأسعار.  

ونظراً لخسارة القطاع عدداً من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة، أثنى الوزير القرم على التعاون بين شركتي الخليوي والجامعات في لبنان لتعزيز مركزي خدمة الزبائن التابعة لشركتي الخليوي والاستفادة من الخبرات الشبابية، وقد باشرت "تاتش" بهذا الامر ضمن خطة للتعاون مع ١٠ جامعات لهذا الغرض. 

كما طلب الوزير القرم من "تاتش" اتمام الاستغناء عن تقنية رمز التحقق (OTP) تسهيلاً وتسريعاً لعملية الدفع التي ينوي المشترك القيام بها لدى شركات الاموال.
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