عون: نرفض توطين النازحين السوريين رفضا قاطعا

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير التنمية الدولية في كندا هارجيت ساجان، في قصر بعبدا.

وقال عون إنّ "سعي بعض الدول لدمج النازحين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلّف الأمر، والقوانين ترفض إبعاد شعب عن أرضه".

Advertisement

وأضاف عون: "بتنا نشك من المواقف التي تتخذها بعض الدول والمنظمات، فإذا كان الهدف توطين النازحين السوريين في لبنان، فإننا نرفض ذلك رفضا قاطعا كما رفضنا سابقا توطين الفلسطينيين على أرضنا".

من جانبه، أكّد ساجان بعد لقائه الرئيس عون، أنّ "كندا أيدت عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وترحب بالاتفاق المرتقب بين لبنان وصندوق النقد الدولي".