Advertisement

لبنان

هل تجدّدت أزمة البنزين اليوم؟... أبو شقرا يكشف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-08-2022 | 08:32
A-
A+
Doc-P-981646-637963472288492900.jpg
Doc-P-981646-637963472288492900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، اليوم الأربعاء، كلّ ما يتم تداوله عن وجود أي أزمة على صعيد البنزين، مؤكداً أن "كل الأخبار المتناقلة على هذا الصعيد غير صحيحة وهدفها إثارة البلبلة".

وأكد أبو شقرا لـ"لبنان24" إنّ "الكلام الذي يصدر من هنا أو من هناك بشأن التسعيرة ودولرة البنزين ليس دقيقاً"، وأضاف: "حتى الآن، سعر البنزين لن يتحول إلى الدولار في الوقت الحالي، ومصرف لبنان مستمرّ باعتماد آلية التسعير القائمة على احتساب 30% من سعر البنزين بالدولار و70% وفق منصة صيرفة".
Advertisement

وتابع: "الآلية هذه لا دخل لوزارة الطاقة بها ولا للمديرية العامة للنفط بل وضعها مصرف لبنان وهو الذي يحدد النسب المرتبطة بها".

مع هذا، فقد شدّد أبو شقرا على أن الشركات المستوردة للنفط توزع المحروقات على كامل المحطات، ولا أزمة، وأضاف: "هناك جهات هدفها إثارة الهلع وافتعال أزمة، ونؤكد أن الأمور جيدة في السوق ولا داعي للتهافت إلى المحطات".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-17
13:08 | 2022-08-17
12:44 | 2022-08-17
11:46 | 2022-08-17
11:46 | 2022-08-17
11:41 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website