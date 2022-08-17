هل تجدّدت أزمة البنزين اليوم؟... أبو شقرا يكشف

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نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، اليوم الأربعاء، كلّ ما يتم تداوله عن وجود أي أزمة على صعيد البنزين، مؤكداً أن "كل الأخبار المتناقلة على هذا الصعيد غير صحيحة وهدفها إثارة البلبلة".وأكد أبو شقرا لـ"لبنان24" إنّ "الكلام الذي يصدر من هنا أو من هناك بشأن التسعيرة ودولرة البنزين ليس دقيقاً"، وأضاف: "حتى الآن، سعر البنزين لن يتحول إلى الدولار في الوقت الحالي، ومصرف لبنان مستمرّ باعتماد آلية التسعير القائمة على احتساب 30% من سعر البنزين بالدولار و70% وفق منصة صيرفة".وتابع: "الآلية هذه لا دخل لوزارة الطاقة بها ولا للمديرية العامة للنفط بل وضعها مصرف لبنان وهو الذي يحدد النسب المرتبطة بها".مع هذا، فقد شدّد أبو شقرا على أن الشركات المستوردة للنفط توزع المحروقات على كامل المحطات، ولا أزمة، وأضاف: "هناك جهات هدفها إثارة الهلع وافتعال أزمة، ونؤكد أن الأمور جيدة في السوق ولا داعي للتهافت إلى المحطات".