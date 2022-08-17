العبسي ترأس اجتماع الوزراء والنواب الكاثوليك: للخروج باستراتيجية موحدة للطائفة

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ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الدوري لوزراء ونواب الطائفة في المقر البطريركي في الربوة وهو الاول الذي يحضره النواب الجدد.شارك في اللقاء الوزراء: هكتور حجار وجورج كلاس والنواب ميشال ضاهر، ميشال موسى، غادة ايوب ، سامر التوم، ملحم رياشي، نقولا صحناوي وغسان عطاالله.وتطرق المجتمعون الى "الاوضاع السياسية في البلاد" وتوقفوا مطولا عند "الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون عموما وابناء الطائفة بشكل خاص، سيما ان الحاجات الاساسية أصبحت ملحة للغاية بعد ان انهارت قطاعات الدولة بشكل عام ، فاصبح القطاع الصحي بحاجة ماسة الى ايجاد حلول وكذلك العام الدراسي االذي اصبح على الابواب" .وفي نهاية اللقاء، أشار رياشي الى ان" هذا الاجتماع هو الاول للنواب الجدد وينتظرنا اجتماع آخر مع صاحب الغبطة ومطارنة الطائفة للخروج باستراتيجية موحدة للطائفة وللعمل كل من موقعه لما فيه مصلحة الطائفة".