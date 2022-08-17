إليكم مواعيد قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن مواعيد قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية للعام 2022 للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة.



كما أعلنت الوزارة عن برامج وترتيب الامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية.

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