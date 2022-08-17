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لبنان

المرتضى بحث والمستشار الثقافي الجديد في السفارة الايرانية في سبل التعاون

Lebanon 24
17-08-2022 | 09:03
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 استقبل وزير الثقافة  في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، المستشار الثقافي الجديد في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان السيد  كميل باقر زادة و الملحق الثقافي للسفارة السيد محمد رضا مرتضوي  يرافقهما الدكتور علي قصير .
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وجرى البحث في شؤون عامة والتعاون القائم بين البلدين لاسيما في القطاع الثقافي واهمية تفعيل هذا القطاع بين البلدين في مختلف المجالات لما يعود بالمنفعة على الجميع.
المصدر: الوكالة الوطنية
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