بعد تعدي أحد النازحين على الاطفال في بلدة بقاعية.. مراد: لاعادتهم الى وطنهم

غرد النائب حسن مراد عبر "تويتر" قائلاً: بعد ان ضجت وسائل الإعلام بخبر تعدي احد النازحين السوريين على الاطفال في بلدتنا غزة، فإننا نستنكر هذا العمل غير الانساني الغريب عن عادات مجتمعنا ونذكر المعنيين في الحكومة بضرورة الحوار مع الدولة السورية لاعادة النازحين الى وطنهم، مع رفضنا زج اسم بلدتنا في مثل هذه الاعمال المشينة".

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