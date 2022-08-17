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لبنان

أمسية فنية في غرفة صيدا في العيد الـ 75 لاستقلال الهند

Lebanon 24
17-08-2022 | 08:11
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 نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، بالتعاون مع السفارة الهندية، أمسية فنية تراثية هندية في قاعة الاحتفالات في مقر الغرفة في المدينة، ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها السفارة في العيد الـ75 لاستقلال الهند.
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وحضر الأمسية سفير الهند الدكتور سهيل أجازخان وعدد من اركان السفارة ورئيس الغرفة محمد صالح واعضاء مجلس ادارتها وفاعليات اقتصادية وثقافية.
 
وشكر السفير اجازخان غرفة التجارة رئيسا واعضاء "لاستضافتهم الامسية"، منوها بـ"علاقات التعاون  بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ونظرائها من اصحاب القطاعات المنتجة في الهند"، آملا في "ان يسهم هذا النشاط وسواه من الانشطة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتطويرها بين البلدين والشعبين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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