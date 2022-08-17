أسامة سعد: البلدية مطالبة بأن توضح للرأي العام الأسباب الحقيقية لمنع الحفل الترفيهي في الملعب البلدي

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب اسامة سعد، البيان التالي:دعا الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد بلدية صيدا إلى توضيح الأسباب الحقيقية للقرار الذي أصدرته بمنع الحفل الترفيهي الغنائي الذي كانت شركة "عالم الأعمال"، قد اتفقت مع البلدية على إقامته في الملعب البلدي.فقرار البلدية أدى إلى إثارة ضجة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بين مستنكر للقرار ومؤيد له!وانطوت هذه الضجة على جملة من الاساءات لمدينة صيدا!!وعلى الرغم من ادعاء البلدية في بيانها أن قرار منع الحفل قد تم اتخاذه لأسباب تقنية ولوجستية إلا أن الضجة الناتجة عن هذا القرار قد كشفت عن أسباب أخرى!!وبقي الرأي العام في صيدا محروماً من الاطلاع على الأسباب الحقيقية لقرار منع الحفل بعد قرار الموافقة في البداية!!وشدد سعد على أن البلدية مطالبة بتوضيح قراراتها للرأي العام، والرد على حملة الإساءات متعددة الأهداف لمدينة صيدا!!