تحطيم واجهة أحد المقاهي في طرابلس... ما القصة؟

أفاد مندوب "لبنان 24" عن ووقوع اشكال في شارع "المطران" في طرابلس تخلله تضارب بين مجموعة من الاهالي.

وخلال الاشكال، تم تحطيم الواجهة الزجاجية لمطعم تابع لاحد أطراف الخلاف.

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وعمل أهالي المنطقة على تدارك الحادثة ووضع حدّ للاشكال.



