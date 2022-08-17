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لبنان

تحطيم واجهة أحد المقاهي في طرابلس... ما القصة؟

Lebanon 24
17-08-2022 | 10:02
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال في شارع "المطران"
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن ووقوع اشكال في شارع "المطران" في طرابلس تخلله تضارب بين مجموعة من الاهالي.
 
وخلال الاشكال، تم تحطيم الواجهة الزجاجية لمطعم تابع لاحد أطراف الخلاف.
 
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وعمل أهالي المنطقة على تدارك الحادثة ووضع حدّ للاشكال. 
 
 
 

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اشكال

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