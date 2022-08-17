الحلبي وقع قرار تشكيل لجان هندسية لإجراء مقابلات لتقويم مشاريع التخرج لطلاب ULF

وقع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي القرار رقم 582/م/2022 ، المتعلق بتشكيل لجان هندسية لإجراء مقابلات لتقويم مشاريع التخرج للطلاب المتخرجين من كلية الهندسة، التابعة لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية ULF ، ليصار إلى رفع النتائج إلى مجلس التعليم العالي من طريق المديرية العامة للتعليم العالي التي تنظم هذه العملية.

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