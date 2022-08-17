شرف الدين عرض مع السفير الإيراني الأوضاع العامة

استقبل وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد في لبنان مجتبى أماني، وعرض معه للأوضاع العامة والمستجدات السياسية المحلية والإقليمية، وبحثا في ملف عودة النازحين السوريين والزيارة الأخيرة التي قام بها شرف الدين إلى سورية.

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