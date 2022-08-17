هذا ما بلغه حجم التداول على SAYRAFA

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم بلغ 29 مليون دولار أميركي بمعدل 26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

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