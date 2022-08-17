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لبنان

اتصال هاتفي بين الحاج حسن ووزير البيئة والبلدية القطري لتوطيد العلاقات

Lebanon 24
17-08-2022 | 11:30
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 اتصل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن بوزير البلدية والبيئة القطري الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي حيث تم البحث في الملف الزراعي. 
 
وتم التطرق في خلال الاتصال الهاتفي، بحسب بيان المكتب الاعلامي في وزارة الزراعة، الى موضوع الاستيراد والتصدير بين البلدين الشقيقين وتوطيد العلاقات في ما بينهما واستعادة العافية للعمليات التجارية الزراعية التصديرية لما لقطر دور مهم جدا في دعم لبنان وعلى وجه الخصوص في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.
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