Advertisement

لبنان

بعدما ظهر يعتدي على الأطفال بالضرب في أرض زراعية... هكذا كان مصيره

Lebanon 24
17-08-2022 | 11:38
A-
A+
Doc-P-981703-637963584711697136.jpeg
Doc-P-981703-637963584711697136.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شخصًا يعتدي على الأطفال بالضرب في أرض زراعية، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها "بعد المتابعة أوقفت شعبة المعلومات بتاريخ اليوم 17/8/2022 الشخص المعتدي وهو (ع.ع سوري الجنسية) والذي يقوم بتشغيل أطفال من التابعية السورية في الزراعة وتعنيفهم، وقد تم تسليمه إلى مخفر جب جنين حيث أوقف رهن التحقيق.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:17 | 2022-08-17
16:11 | 2022-08-17
15:58 | 2022-08-17
15:13 | 2022-08-17
13:08 | 2022-08-17
12:44 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website