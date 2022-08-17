بعدما ظهر يعتدي على الأطفال بالضرب في أرض زراعية... هكذا كان مصيره

بعدما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شخصًا يعتدي على الأطفال بالضرب في أرض زراعية، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها "بعد المتابعة أوقفت شعبة المعلومات بتاريخ اليوم 17/8/2022 الشخص المعتدي وهو (ع.ع سوري الجنسية) والذي يقوم بتشغيل أطفال من التابعية السورية في الزراعة وتعنيفهم، وقد تم تسليمه إلى مخفر جب جنين حيث أوقف رهن التحقيق.

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