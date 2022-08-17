بعدما ظهر يعتدي على الأطفال بالضرب في أرض زراعية... هكذا كان مصيره

مشرف على العمالة -شاويش- في قرية غزة في البقاع الغربي في لبنان يقوم بتعنيف مجموعة من الأطفال ويضربهم "عقاباً" على ما يقول أنه تقصير في عملهم مهدداً إياهم بالذبح.
تكررت مشاهد التعنيف المصورة لعمالة الأطفال بشكل كبير في لبنان خلال الأعوام الماضية دون معالجة جذرية.#عمالة_الأطفال pic.twitter.com/tonEtMkvFi
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 17, 2022
مشرف على العمالة -شاويش- في قرية غزة في البقاع الغربي في لبنان يقوم بتعنيف مجموعة من الأطفال ويضربهم "عقاباً" على ما يقول أنه تقصير في عملهم مهدداً إياهم بالذبح.
تكررت مشاهد التعنيف المصورة لعمالة الأطفال بشكل كبير في لبنان خلال الأعوام الماضية دون معالجة جذرية.#عمالة_الأطفال pic.twitter.com/tonEtMkvFi