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لبنان

بجرم تجارة المخدرات... توقيف شخص في كفردان

Lebanon 24
17-08-2022 | 11:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت في بلدة كفردان غربي بعلبك المدعو ح. ح. وهو مطلوب للقضاء بعدة مذكرات توقيف بجرم تجارة المخدرات.
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