بجرم تجارة المخدرات... توقيف شخص في كفردان

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت في بلدة كفردان غربي بعلبك المدعو ح. ح. وهو مطلوب للقضاء بعدة مذكرات توقيف بجرم تجارة المخدرات.

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