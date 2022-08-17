Advertisement

لبنان

بهدف التجربة... مجهولون يطلقون النار في خراج بلدة عكّار العتيقة ورئيس البلدية يناشد المعنيين للتدخل

Lebanon 24
17-08-2022 | 12:44
A-
A+
Doc-P-981721-637963631762506033.png
Doc-P-981721-637963631762506033.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدمت مجموعة من المجهولين على إطلاق النار من أسلحة حربيّة في خراج بلدة عكّار العتيقة في محلّة الخوج بهدف التجربة.

وأوضح رئيس بلدية عكار العتيقة الدكتور "محمد خليل" لـ "لبنان 24" بأن جرد عكار العتيقة قد تحولّت لمكان لتجريب السلاح من كافة المناطق المجاورة ويدب الذعر في نفوس المواطنين. 
Advertisement

كما طالب القوى الأمنية وخاصة الجيش الضرب بيد من حديد لمنع هذا التفلت الأمني المتكرر يوميًّا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:17 | 2022-08-17
16:11 | 2022-08-17
15:58 | 2022-08-17
15:13 | 2022-08-17
13:08 | 2022-08-17
11:46 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website