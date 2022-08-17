بهدف التجربة... مجهولون يطلقون النار في خراج بلدة عكّار العتيقة ورئيس البلدية يناشد المعنيين للتدخل

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أقدمت مجموعة من المجهولين على إطلاق النار من أسلحة حربيّة في خراج بلدة عكّار العتيقة في محلّة الخوج بهدف التجربة.وأوضح رئيس بلدية عكار العتيقة الدكتور "محمد خليل" لـ "لبنان 24" بأن جرد عكار العتيقة قد تحولّت لمكان لتجريب السلاح من كافة المناطق المجاورة ويدب الذعر في نفوس المواطنين.كما طالب القوى الأمنية وخاصة الجيش الضرب بيد من حديد لمنع هذا التفلت الأمني المتكرر يوميًّا.