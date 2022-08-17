الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة تعلن عن تأجيل مؤتمرها الصحفي

أعلنت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢٢/٨/١٨ أمام مبنى ال TVA إلى موعد يحدد في حينه.