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لبنان

الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة تعلن عن تأجيل مؤتمرها الصحفي

Lebanon 24
17-08-2022 | 15:58
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أعلنت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢٢/٨/١٨ أمام مبنى ال TVA إلى موعد يحدد في حينه.
 
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الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة

مؤتمر صحفي

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