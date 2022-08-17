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لبنان
وزير المال كان واضحاً!
Lebanon 24
17-08-2022
|
17:17
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كان وزير المال واضحاً في الاجتماع الوزاري: ما لم يتم تعديل الدولار الجمركي، فلا رواتب لأحد الشهر المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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