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لبنان

"الدستوري" ينفي وجعجع يؤكد: "الحزب" و"التيار"يضغطان لتغيير الطعون

Lebanon 24
17-08-2022 | 22:41
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بعدما راجت أخبار بشأن مصير الطعون النيابية المقدّمة إليه، أصدر المجلس الدستوري أمس بياناً «توضيحاً للبلبلة التي نتجت من تصريحات بعض الإعلاميين غير المسؤولة على وسائل الإعلام والتي تتكهن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الإنتخابية النيابية»، وشدّد فيه على أن «أي كلام من هذا النوع لا يعنيه، وأنه لا يزال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة اليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية».في المقابل قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «تُمارس ضغوط كبيرة من قبل «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصاً في طرابلس ومرجعيون»، ورأى في تغريدة له أمس أن «الهدف من هذه الضغوط قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيراً للانتخابات الرئاسية».وكانت تسريبات كثيرة تحدثت عن اتجاه لقبول عدد من الطعون التي تقدم بها فيصل كرامي في طرابلس وابراهيم عازار في جزين ومروان خير الدين في الجنوب الثالثة، مرجعيون وحاصبيا.
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