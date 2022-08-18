Advertisement

لبنان

جرحى بحادث سير مروع عند مستديرة العربي في صيدا (صور)

Lebanon 24
18-08-2022 | 00:37
A-
A+
Doc-P-981824-637964050448169473.jpeg
Doc-P-981824-637964050448169473.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط عدد من الجرحى بحادث سير مروع وقع فجر اليوم، عند مستديرة العربي في مدينة صيدا.
وعملت فرق الإسعاف على نقلهم لمستشفيات المدينة للمعالجة، وقد وصفت حالة أحدهم بالحرجة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضه للغرق في بحر صيدا... هذا ما كشفه الفنان اللبناني الشهير عن الحادثة!
lebanon 24
18/08/2022 10:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"حادث سير مروع" على اوتوستراد صيدا صور.. انقلاب سيارة واحتراقها!
lebanon 24
18/08/2022 10:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث بين دراجة نارية وأخرى هوائية في صيدا... إليكم التفاصيل!
lebanon 24
18/08/2022 10:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع عند دوار مكسر العبد في صيدا
lebanon 24
18/08/2022 10:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

حادث

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:52 | 2022-08-18
03:00 | 2022-08-18
02:56 | 2022-08-18
02:45 | 2022-08-18
02:44 | 2022-08-18
02:38 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website