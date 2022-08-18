جرحى بحادث سير مروع عند مستديرة العربي في صيدا (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط عدد من الجرحى بحادث سير مروع وقع فجر اليوم، عند مستديرة العربي في مدينة صيدا.

وعملت فرق الإسعاف على نقلهم لمستشفيات المدينة للمعالجة، وقد وصفت حالة أحدهم بالحرجة.