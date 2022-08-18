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لبنان

في الصرفند.. إصطياد سمكة ضخمة! (صور)

Lebanon 24
18-08-2022 | 01:06
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تمكّن صيّادون من آل طهماز، من إصطياد سمكة "الانتياس - جرو"، من العيار الثقيل تزن 36 كلغ، مقابل بلدة الصرفند، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
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الانتياس - جرو

الصرفند

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