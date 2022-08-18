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لبنان

بكركي غير متحمّسة لهذا الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-08-2022 | 01:15
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لا تبدي أوساط الصرح البطريركي الماروني حماسة حيال ما يتردّد عن مفاتحة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال لقائه في الديمان بضرورة قيام الصرح بمبادرة لجمع الممثلين الفعليين للشارع المسيحي من أجل إيجاد جوامع مشتركة للتوافق على إسم معيّن للرئاسة يحظى بتأييد مقبول من هذه القوى المسيحية

وفي التبريرات لعدم هذه الحماسة تشير تلك الأوساط إلى أن بكركي قامت في السابق بأكثر من مبادرة لجمع الأقطاب المسيحيين، لكن مساعيها كانت تؤول دائمًا إلى الفشل، وذلك بسبب الخلاف العميق بينهم على الأولويات. ولذلك فإنها ليست على إستعداد للسير بأي خطوة غير مضمونة النتائج، مع التشديد على أهمية الحوار ليس بين الأقطاب الموارنة فحسب، بل بين جميع مكونات البلد للتوافق على ما يمكن أن يجمع بينهم.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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