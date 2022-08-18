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لبنان

حزب الله منزعج من شخصية برلمانية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-08-2022 | 01:30
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تستمر التحولات والتبدلات في المشهد السياسي اللبناني ما يؤثر بشكل مباشر على شكل الاصطفافات التي تقوم بها القوى السياسية والشخصيات الوازنة تمهيدا للمرحلة المقبلة التي لا تزال ضبابية ولا يمكن التنبؤ بنتائجها...

وفي هذا الاطار يقوم نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي بإستدارة سياسية استثنائية ، فبات يوجه انتقادات علنية لحزب الله بدأت تزعج الحزب، خصوصا ان لا اشكالات سياسية او شخصية مباشرة معه، وفق ما تقول اوساط مطلعة على جو الحزب.

وتضيف الاوساط "أن حزب الله، الذي لم يقدم للفرزلي اي وعد انتخابي، سعى بشكل كبير الى تأمين فوزه في الانتخابات الاخيرة، لكن الحظ لم يحالفه لاسباب كثيرة لا يتحمل مسؤوليتها الحزب ".

وتختم الاوساط بالقول "إن ردة الفعل التي قام بها الفرزلي كان يجب الا تكون في وجه الحزب".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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