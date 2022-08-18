سليمان التقى مولوي... وبحث حول إعادة تصدير المنتجات الزراعية من لبنان الى دول الخليج

أعلن المكتب الاعلامي للنائب محمد سليمان، أنه التقى والنائب نبيل بدر، بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، في مكتبه بالوزارة.

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وذكر في بيان، أن البحث تناول ضرورة العمل على إعادة تصدير المنتجات الزراعية من لبنان الى دول الخليج العربي والى المملكة العربية السعودية بشكل خاص.وأضاف أنه تم التشديد خلال اللقاء على أهمية العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتعزيز الثقة بين الجانبين حماية للبنان وللمجتمعات العربية على حد سواء، كما مواصلة العمل لمنع أي محاولة لتصدير الاذى والشر الى الخارج.كذلك جرى عرض لآلية العمل والتجهيزات اللازمة لكشف أي محاولة تهريب للممنوعات وضبطها.