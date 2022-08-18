لليوم الثاني على التوالي.. عدد من محطات المحروقات في عكار مستمرة بالاغلاق!

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ذكر مندوب "لبنان 24" أن عددا من محطات المحروقات في عكار تستمر برفع خراطيمها أو اغلاق ابوابها، لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم استلام أصحابها المحروقات من الشركات الموزعة، وفق ما قالوا.في حين استقبلت بعض المحطات المواطنين واكتفت بتعبئة كميات متفاوتة وبمبالغ محددة.من ناحية اخرى، استمرت محطات قليلة وخاصة في ساحل عكار، باستقبال المواطنين بشكل طبيعي، حيث تشهد زحمة سيارات كثيرة.