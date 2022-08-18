Advertisement

لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. عدد من محطات المحروقات في عكار مستمرة بالاغلاق!

Lebanon 24
18-08-2022 | 01:35
A-
A+
Doc-P-981850-637964087881501273.jpg
Doc-P-981850-637964087881501273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر مندوب "لبنان 24" أن عددا من محطات المحروقات في عكار تستمر برفع خراطيمها أو اغلاق ابوابها، لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم استلام أصحابها المحروقات من الشركات الموزعة، وفق ما قالوا.

في حين استقبلت بعض المحطات المواطنين واكتفت بتعبئة كميات متفاوتة وبمبالغ محددة.
Advertisement

من ناحية اخرى، استمرت محطات قليلة وخاصة في ساحل عكار، باستقبال المواطنين بشكل طبيعي، حيث تشهد زحمة سيارات كثيرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2022-08-18
05:00 | 2022-08-18
06:32 | 2022-08-18
06:13 | 2022-08-18
06:09 | 2022-08-18
06:06 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website