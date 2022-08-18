ضبط 3 طن من الطحين المدعوم في أحد أفران هذه المنطقة!

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اقفلت دورية من أمن الدولة في عكار احد الافران في بلدة المسعودية العكارية، بعد ضبط صاحب الفرن وشريكه وهما "ع.ع." و "م.م." يبيعان الطحين المدعوم بسعر السوق الموازية، بالاضافة لتهريب الطحين الى سوريا حيث تبين ان احدهما يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية.وقد تم ضبط كمية كبيرة من الطحين المدعوم داخل الفرن ومصادرتها، وإقفاله بالشمع الاحمر، بناءً لاشارة القضاء المختص