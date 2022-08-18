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لبنان

ضبط 3 طن من الطحين المدعوم في أحد أفران هذه المنطقة!

Lebanon 24
18-08-2022 | 01:42
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اقفلت دورية من أمن الدولة في عكار احد الافران في بلدة المسعودية العكارية، بعد ضبط صاحب الفرن وشريكه وهما "ع.ع." و "م.م." يبيعان الطحين المدعوم بسعر السوق الموازية، بالاضافة لتهريب الطحين الى سوريا حيث تبين ان احدهما يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية.
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وقد تم ضبط كمية كبيرة من الطحين المدعوم داخل الفرن ومصادرتها، وإقفاله بالشمع الاحمر، بناءً لاشارة القضاء المختص
 
(لبنان 24)
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