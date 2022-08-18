Advertisement

لبنان

تداعيّات خطيرة لخطوة "فدرال بنك"... هذا ما قد يحصل في المصارف!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-08-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-981853-637964095635265126.jpg
Doc-P-981853-637964095635265126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نفّذ "فدرال بنك" ما اتّفق عليه مع المودع بسام الشيخ حسين، خلال المفاوضات التي جرت معه، حين إقتحم بسلاحه فرع المصرف، في الحمرا، الأسبوع الماضي، وذلك عبر إعطائه قسماً من وديعته الماليّة بالدولار، مقابل مغادرته المصرف وتسليم نفسه للقوى الامنية وعدم مقاضاته وسجنه، فقرّر إسقاط الدعوى عنه، في خطوة قد تكون مقدّمة لأعمال عدائيّة من قبل المودعين ضدّ المصارف.

ويُشير مصدر إلى أنّ تعاطي إدارة المصرف مع بسام الشيخ حسين بأنّه ضحيّة السياسة النقديّة التي أوصلت البلاد إلى الوضع التي هي عليه ماليّاً، ومطالبته بأمواله، وعدم محاسبته على إثر الطريقة التي دخل فيها للمصرف، سيدفع بمودعين آخرين إلى أخذ حقوقهم بالقوّة، وربما تطوّر الأمور في الأيّام المقبلة إلى إقتحام وتكسير المصارف، وتعريض حياة الموظفين والزبائن للخطر، وربما تُعلن المصارف الإضراب، ما سيعود بالضرّر على المواطنين.

في المقابل تؤكد اوساط مصرفية معنية "ان سلسلة من الاجراءات الادارية والامنية المعلنة وغير المعلنة بوشر اتخاذها امام المصارف وداخلها لمنع تكرار ما حصل مع الشيخ حسين او على الاقل الحد من تداعياته".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2022-08-18
05:00 | 2022-08-18
06:32 | 2022-08-18
06:13 | 2022-08-18
06:09 | 2022-08-18
06:06 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website