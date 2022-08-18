"حزب الله" يحافظ على علاقته بالتيار

بالرغم من التوتر الحاصل بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" لاسباب كثيرة واخرها اللقاء الذي حصل بين الحزب ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الا أن حارة حريك تصر على الحفاظ على علاقتها بالحليف المسيحي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "الحزب يتواصل بإستمرار مع "التيار" ويسعى الى عدم حصول سوء فهم سياسي لاي خطوة يقوم بها الحزب، خصوصا ان ليس في وارد الذهاب الى التصعيد. ويعمل الحزب على تطمين "التيار" بما يتعلق بالعلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على اعتبار ان الامر لن يكون على حساب العلاقة مع العونيين، لا من قريب ولا من بعيد".