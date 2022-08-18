تعليق المشنقة أمام بلدية طرابلس

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يتجمع عمال وموظفو بلدية طرابلس امام القصر البلدي ، لليوم الرابع على التوالي،للمطالبة بالاسراع في انتخاب رئيس بلدية جديد واقرار حقوقهم ومستحقاتهم .وقد صعّد العمال احتجاجهم اليوم حيث قاموا برفع مشنقة وتابوت تعبيرا عن "موت ضمير المسؤولين والمعنيين"،وذلك بالتزامن مع جلسة انتخاب الرئيس التي من المتوقع ان تُعقد اليوم عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا في سرايا طرابلس.وافادت مصادر "لبنان24" انه جرى يوم امس ابلاغ جميع اعضاء البلدية بحضور جلسة اليوم، وذلك عبر اشعار رسمي من قبل قوى الامن الداخلي، لكن سبعة اعضاء تمنعوا عن استلام الاشعار، ومن ضمنهم رئيس البلدية ،في حين ان احد الاعضاء خارج البلاد.وبذلك يكون عدد الاعضاء المبلغين 12 عضوا.