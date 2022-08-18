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لبنان

سلع مهرّبة تغزو الأسواق.. وهذه مخاطرها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-08-2022 | 03:15
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كثُر الحديث في الفترة الأخيرة عن ازدياد وتيرة إدخال المواد الغذائية المهرّبة الى لبنان الأمر الذي يعرّض صحة المواطنين للخطر

وفي هذا الإطار، أشار نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث لـ "لبنان 24" إلى ان "المعلومات المتداولة باتت لدى الجهات الرسمية المعنية ويتم ادخال كميات كبيرة من المواد الغذائية المهرّبة الى لبنان من مصادر غير معروفة ولا تخضع للفحوص المخبرية المطلوبة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات".

وحذر من ان "هذا الأمر يؤدي الى تعريض صحة المواطن للخطر".

وعن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الفترة المقبلة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، قال : "عندما كان سعر صرف الدولار ثابتاً لم نعد نسمع أي شكوى من ارتفاع أسعار السلع"، معتبراً ان "الأسعار شيء وسعر الصرف هو شيء آخر".

وتابع: "في حال كان رأسمال البضاعة بالدولار من الطبيعي ان ترتفع أسعار السلع ولكن ضمن هوامش مقبولة".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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