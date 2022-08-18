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لبنان

هذا ما ضبطته "الريجي" في الجنوب!

Lebanon 24
18-08-2022 | 02:17
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ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" كميات مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل والسيجارة الالكترونية (vape)، بنتيجة عدد من عمليات الدهم.

ونفّذ جهاز مكافحة التهريب التابع للإدارة هذه المداهمات في عدد من مناطق محافظتي الجنوب والنبطية، وسُطرَت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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