Advertisement

لبنان

أزمة تهدد بوقف معاملات المواطنين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-08-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-981865-637964115323701204.jpg
Doc-P-981865-637964115323701204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تلوح أزمة جديدة في الأفق قد تنعكس سلبًا على اتمام المواطنين معاملاتهم الرسمية، وتتمثّل بعدم توافر طوابع من فئة الـ٥ الاف ليرة لبنانية في الكثير من الدوائر الرسمية.

وقد تفاقمت هذه الأزمة بشكل لافت ووصلت الى عدد من المصارف التي تقوم بعمليات الصيرفة، حيث يطلب الموظفون من الزبائن احضار طابع الـ ٥ الاف ليرة لانجاز معاملة الصيرفة.

ويعمل المخاتير على تسيير معاملات المواطنين عبر استخدام طوابع من فئة الـ٢٥٠ الف ليرة كحل مؤقت، لكن كمياتها المحدودة في السوق  تهدد بتوقف إنجاز الوثائق الرسمية.

والجدير ذكره أنّ طابع الـ٥٠٠٠ يُباع بما بين ١٠ و٢٠ ألف ليرة.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2022-08-18
05:00 | 2022-08-18
06:32 | 2022-08-18
06:13 | 2022-08-18
06:09 | 2022-08-18
06:06 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website