أزمة تهدد بوقف معاملات المواطنين

تلوح أزمة جديدة في الأفق قد تنعكس سلبًا على اتمام المواطنين معاملاتهم الرسمية، وتتمثّل بعدم توافر طوابع من فئة الـ٥ الاف ليرة لبنانية في الكثير من الدوائر الرسمية.

وقد تفاقمت هذه الأزمة بشكل لافت ووصلت الى عدد من المصارف التي تقوم بعمليات الصيرفة، حيث يطلب الموظفون من الزبائن احضار طابع الـ ٥ الاف ليرة لانجاز معاملة الصيرفة.

ويعمل المخاتير على تسيير معاملات المواطنين عبر استخدام طوابع من فئة الـ٢٥٠ الف ليرة كحل مؤقت، لكن كمياتها المحدودة في السوق تهدد بتوقف إنجاز الوثائق الرسمية.

والجدير ذكره أنّ طابع الـ٥٠٠٠ يُباع بما بين ١٠ و٢٠ ألف ليرة.