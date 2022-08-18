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لبنان

عصابة سّرقة وسلب بقوّة السّلاح على الأوتوستراد الممتد من الدّورة إلى جبيل..في قبضة "الامن"

Lebanon 24
18-08-2022 | 02:44
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في الآونة الأخيرة، كثُرت عمليّات السّرقة والسّلب بقوّة السّلاح في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، من قبل مجهولين يسلبون أموال المواطنين وأجهزتهم الخلويّة، بعد تهديدهم بواسطة سكين يضعونه على أعناق الضّحايا".
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وأوضحت في بلاغ، أنّ "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كلّفت قطعاتها المختصّة، المباشرة بإجراء المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة، بخاصّةٍ بعد أن تمّ نشر فيديو يُظهر شخصًا وهو ينفّذ عمليّة سرقة من داخل آليّة "بيك أب" في محلّة سد البوشرية".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "بنتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة الّتي قامت بها الشّعبة، تمكّنت من تحديد هويّة أفراد العصابة، ومن بينهم: "ط. ح." (من مواليد عام 1989، لبناني)، "م. ع." (من مواليد عام 1987، سوري)، "ي. س." (من مواليد عام 2006، سوري) و"م. ع." (من مواليد عام 1993، سوري) بحقّه خلاصة حكم ومذكّرة توقيف بجرم قتل والتّحريض على القتل".

وذكرت أنّ "بتاريخ 10-8-2022، وبنتيجة الرّصد والمراقبة الدّقيقة، نفّذت دوريّات من الشّعبة عمليّةً نوعيّةً ومتزامنةً في محلّتَي الفنار- الزعيترية، والدورة، حيث تمّ توقيفهم. وضُبِطَت بحوزتهم 3 أجهزة خلويّة مسروقة، كميّة من الحبوب المخدّرة، ومبلغ مالي".

كما لفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترف الأوّل والثّاني بإقدامهما على تنفيذ العديد من عمليّات السّرقة والسّلب بقوّة السّلاح، استهدفت المواطنين من خلال سلبهم هواتفهم الخلويّة وأموالهم، وذلك على الأوتوستراد الممتدّ من الدّورة إلى جبيل، واعترف الثّالث والرّابع بشراء الهواتف المسروقة من الأوَّلَين المذكورَين". وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص
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