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لبنان

بينهم شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج.. قتيل و3 جرحى بحادث سير ومعلومات أولية خطيرة! (فيديو)

Lebanon 24
18-08-2022 | 04:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الممرض في مستشفى اللبناني الإيطالي "ش. م."، وجرح كلّ من الرائد في القوى السيارة لقوى الأمن الداخلي - مكتب صور بطرس الحاج، وهو شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج، بالإضافة الى نجله، وعنصر مرافقة بحال حرجة، نتيجة إنقلاب آليتهم في وادي العاصي - صديقين.
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وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف لجمعية الرسالة، وعملت على نقلهم الى المستشفيات للمعالجة.

كما حضرت قوة كبيرة من الجيش وقوى الأمن، وضربت طوقا حول المكان وبوشرت التحقيقات.
 
وأفادت معلومات غير مؤكدة عن عمل تخريبي حصل في السيارة ما ادى الى وقوع الحادث.
 
 
 

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