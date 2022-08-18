كارثة بيئية.. اليكم آخر المعلومات عن وضع الاهراءات

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أكد رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دوميط كامل أنّ "الصوامع التي بدأت بالإنحناء في إهراءات مرفأ بيروت من المؤكد أنها ستسقط والوضع خطير".كامل وفي حديث لصوت لبنان أشار الى أننا أمام كارثة بيئيّة بامتياز، داعياً الى وضع خطّة علميّة طارئة مع الإشارة الى أنّ طريقة فتح الإهرارت سابقاً مغلوطة وأدّت الى ما وصلنا اليه.