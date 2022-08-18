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لبنان
بطلق ناري عن طريق الخطأ... وفاة شاب في عكار
Lebanon 24
18-08-2022
|
03:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة شاب من آل صطوف من التابعية السورية، حيث كان يلهو بسلاح حربي في منزل والده في سهل عكار.
ونقل الي إحدى المستشفيات للعلاج، لكن ما لبث أن فارق الحياة.
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