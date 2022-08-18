بطلق ناري عن طريق الخطأ... وفاة شاب في عكار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة شاب من آل صطوف من التابعية السورية، حيث كان يلهو بسلاح حربي في منزل والده في سهل عكار.



ونقل الي إحدى المستشفيات للعلاج، لكن ما لبث أن فارق الحياة.

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