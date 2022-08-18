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لبنان

ارتفاع طفيف في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 03:30
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إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة فيما استقر سعر صفيحتي المازوت والغاز.
وجاءت الاسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان (572 ألف ليرة)
بنزين 98 أوكتان (584 ألف ليرة)
 
 
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