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لبنان

إعلان هامّ من السفارة التونسية في لبنان... ماذا فيه؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 03:40
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أصدرت سفارة الجمهورية التونسية في بيروت بياناً عن "طرح طلب عروض للتعاقد مع شركة متخصصة في ترحيل الجثامين المتوفين بدولة لبنان إلى تونس، طبقا لكرّاس شروط يحدّد مختلف الإلتزامات والتراتيب، يتمّ سحبه من مصالح السفارة، الكائن مقرها في الحازمية – مار تقلا – شارع جورج فغالي – بناية حداد، والتقدّم بعروضهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان".
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وأضاف البيان أنه للإستفسار الإتصال على: 457431 – 457430 /05".

المصدر: الوكالة الوطنية
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