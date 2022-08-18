بعد مقتل هناء خضر حرقاً... نائبة تخرج عن صمتها

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أصدرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة د. عناية عز الدين بياناً جاء فيه: "مرة جديدة نفجع كلبنانيين بخبر مقتل امرأة نتيجة عمل عنفي لا انساني متوحش وفي سياق ظروف ظالمة وخطيرة.وأضف البيان: "مقتل هناء خضر بعد تعرضها للحرق يؤكد ان كلمات الادانة لم يعد لها اي معنى والجهود يجب ان تتركز من قبل المعنيين على تطبيق المواد القانونية الواضحة التي تضمن انزال اشد العقوبات بحق المرتكب والكفيلة بردع اي مجرم عن اقتراف المزيد من هذه الجرائم".واكدت عز الدين أن "اصدار الاحكام المتضمنة انزال اقصى العقوبات بالجاني سيساهم بتحويل المرتكب الى عبرة لمن تسول لهم انفسهم المريضة ارتكاب مثل هذه الجرائم".