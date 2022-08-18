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لبنان

الجيش ينقل الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الذي غرق قبالة طرابلس (صور)

Lebanon 24
18-08-2022 | 04:22
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ينقل الجيش اليوم الخميس، الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الذي غرق قبالة طرابلس بتاريخ23/4/2022، وذلك من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس.

وكان قد غرق القارب مساء السبت 23 نيسان 2022، وعلى متنه عشرات المهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا، معظمهم من اللبنانيين، وبينهم فلسطينيون وسوريون وأغلبهم من النساء والأطفال، وتمكن الجيش من إنقاذ 45 منهم، وانتشل جثامين 6 آخرين.
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